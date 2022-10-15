Реал Мадрид

В воскресенье, 16-го октября, состоится поединок 9-го тура испанской Примеры, в котором сразятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 17:15.

Впервые за последние несколько лет очное противостояние между двумя величайшими командами Испании будет иметь весомое значение для ситуации на вершине турнирной таблицы. «Барселона» перед началом уик-энда удерживала лидерство благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, однако серия неудач против миланского «Интера» в Лиге чемпионов УЕФА (0:1 и 3:3) заставляет искоса смотреть на перспективы команды Хави в предстоящей встрече. В лагере действующих чемпионов также все достаточно неоднозначно – донецкий «Шахтер» заставил «Реал» уходить от поражения на последних секундах, что лишь подчеркнуло неоптимальный тонус команды Карло Анчелотти. Однако, расклады прочь – впереди только El Clasico!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.