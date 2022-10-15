Известная латвийская теннисистка ждет ребенка

Известная латвийская теннисистка Анастасия Севастова ждет первенца.

Анастасия опубликовала у себя на странице в Instagram фото с тренировки на корте.

«Это не здорово, что ты не можешь показать свою лучшую игру на поле, потому что всегда что-то мешает. Я не хочу выходить на поле, пока не почувствую себя на 100% уверенной в себе», – ранее заявила Севастова в интервью Латвийскому телевидению.

В 2013 году она ушла из профессионального тенниса из-за травм. Затем в 2015 году Севастова вернулась в большой теннис и через три года установила рекорд карьеры в рейтинге WTA – 11-я позиция. В феврале 2022 года снова приостановила карьеру, так как хотела привести свое здоровье в порядок

За свою карьеру 32-летняя Севастова выиграла четыре взрослых турнира WTA – в Юрмале (2019), Бухаресте (2018), Мальорке (2017) и Эшторил (2010).

В 2018 году Севастова дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

Свой последний матч Севастова провела в середине января на турнире Australian Open, где она уступила в первом раунде Магде Линетт из Польши со счетом 4:6, 5:7.