Лига Европы14 октября 2022, 04:17 |
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Лацио – Штурм – 2:2. Неуступчивые в меньшинстве римляне. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы
14 октября 2022, 04:17 |
26
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В четверг, 13 октября, римский «Лацио» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы дома поделил очки с австрийским «Штурмом» из Граца – 2:2.
Лига Европы. Группа F. 4-й тур
Лацио – Штурм – 2:2
Голы: Иммобиле, 45 (1:0). Вик, 56 (1:1). Педро, 71 (2:1). Вик, 83 (2:2).
На 45+2 минуте удален Лаццари (Лацио).
Турнирное положение в группе F Лиги Европы
Видеообзор матча
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