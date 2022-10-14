ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор мат

В четверг, 13 октября, в поединке 4-го туру Лиги конференций румынский клуб «ЧФР Клуж» на своем поле со счетом 2:0 обыграл чешскую «Славию» из Праги, цвета которой защищает украинский защитник Тарас Качараба.

Качараба отыграл в стартовом составе пражан 70 минут, и был заменен. Случилось это при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

Турнирное положение в группе G Лиги конференций

Видеообзор матча