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  4. ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор мат
Лига конференций
ЧФР Клуж
13.10.2022, FT 2 : 0
Славия Прага
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Лига конференций
14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 02:09
18
0

ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор мат

Вашему вниманию видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

14 октября 2022, 01:56 | Обновлено 14 октября 2022, 02:09
18
0
ЧФР Клуж – Славия Прага – 2:0. И Качараба не помог. Видео голов и обзор мат
ФК Славия Прага

В четверг, 13 октября, в поединке 4-го туру Лиги конференций румынский клуб «ЧФР Клуж» на своем поле со счетом 2:0 обыграл чешскую «Славию» из Праги, цвета которой защищает украинский защитник Тарас Качараба.

Качараба отыграл в стартовом составе пражан 70 минут, и был заменен. Случилось это при счете 1:0 в пользу хозяев поля.

Турнирное положение в группе G Лиги конференций

Видеообзор матча

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Лига конференций Славия Прага ЧФР Клуж видео голов и обзор Тарас Качараба
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Источник Sport.ua
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