Лига Европы
13.10.2022, FT 1 : 0
Лига Европы14 октября 2022, 00:45 | Обновлено 14 октября 2022, 01:11
109
0
Ман Юнайтед – Омония – 1:0. Гол в добавленное время. Видео гола обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы
14 октября 2022, 00:45 | Обновлено 14 октября 2022, 01:11
109
0
13 октября состоялся матч 4-го тура Лиги Европы в группе Е между «МЮ» и «Омонией». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Англии.
Лига Европы. 4-й тур
Группа Е
«МЮ» – «Буде-Глимт» – 1:0
Гол: Мактоминей, 90+3
Смотрите видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Мактоминей, 90+3 мин.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Ман Юнайтед).
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