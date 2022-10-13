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Лига Европы
13 октября 2022, 20:52 | Обновлено 13 октября 2022, 21:13
1069
1

Динамо – Ренн. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

13 октября 2022, 20:52 | Обновлено 13 октября 2022, 21:13
1069
1
Динамо – Ренн. Видео голов и обзор матча (обновляется)
MEGOGO

13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».

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Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.

Динамо – Ренн. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн видео голов и обзор Кристофер Ву
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Источник Sport.ua
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nivavn
Рубрику "Відео голів" для команди Динамо можна закривати. Ну, або викладати раз у пів-року...
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