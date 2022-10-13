13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».

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Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.

Динамо – Ренн. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин.