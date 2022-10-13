Даже в начале сезона можно отыскать парадоксы в результатах выступлений отдельных команд, что в полной мере отражало сравнение игры днепровского «Днепра-1» на внутренней и международной аренах. В рамках украинской Премьер-лиги коллектив Александра Кучера был неуязвимым – пять подряд побед при отсутствии пропущенных голов и 14 результативных выстрелах. А вот в Лиге конференций УЕФА начинания одного из трех наших представителей были уже не столь успешны.

Нидерландский АЗ Алкмар не почувствовал конкуренции в первом круге, так что днепрянам перед четвертым туром оставалось решать исключительно вопрос о собственном будущем в борьбе за второе место. Отличным случаем снять лишнее напряжение в турнирной таблице выглядела встреча на поле лихтенштейнского «Вадуца», однако только при том условии, если бы СК неделю назад не прогорел на недооценке соперников, сыграв против представителей Второй лиги Швейцарии вничью (2:2).

Первым моментом, на который стоило обратить внимание в игре на «Райнпарк Штадионе», был дождь, который сначала потихоньку накрапывал где-то на заднем фоне, а затем изо всех сил пустился перед перерывом. В соответствии с объемом осадков на стадионе, изменялись и скорости в нашей игре. «Днепр-1» дал немного поиграть соперникам с мячом на собственной половине, те успели создать лишь авантюрный выстрел из центра поля от Фоссо, который не поймал на неожиданности Валефа, после чего гости перешли к атакующим действиям.

Со слишком большим вдохновением подошел коллектив Кучера к загрузке передач в чужую штрафную, делая их сложнее с каждым новым шагом, тогда как хватило бы одного лишь неожиданного дальнего выстрела, например, от Амаша из центральной зоны перед штрафным на 25 минуте, чтобы голкипер соперников допустил ошибку, а хозяева поля пропустили в свои ворота.

Жаль, что днепряне еще до этого давали оппонентам создавать внутри собственного штрафного перспективные моменты, поэтому при еще одном вхождении во владения Валефа они там чувствовали себя уже как дома. Растодер в конце первого получаса игрового времени завершил перевод Фера на левый фланг штрафного выстрелом под голкипера, после чего мы словно бы снова оказались посреди хода событий матча недельной давности. Как и тогда, первый тайм команды завершили с одинаковым количеством голов в собственном активе.

Смотреть на игру днепрян после перерыва было попросту больно. У гостей ничего не удавалось в атакующих потугах, тогда как у ворот Валефа постоянно возникали какие-то непонятные пожары. Можно с уверенностью заявлять, что голкипер «Днепра-1» имеет полное право записать итоговый результат в свой актив, потому что такое количество сейвов в критических ситуациях иногда вызвало даже небольшое удивление на фоне неудачного начала выступлений этого игрока в составе днепрян.

Однако команда Кучера смогла провести решающую атаку в начале компенсированного времени, которая завершилась подачей Танчика с правого фланга и точным ударом головой от Довбика в фактически единичной ситуации внутри чужого штрафного во втором тайме. Столь выстраданный успех напрочь затмил ум скамейке для запасных гостей, из-за чего в последние секунды до финального свистка операторы ловили исключительно планы с реакцией спортивного директора команды Евгения Красникова.

В следующем туре швейцарский «Вадуц» сыграет дома против нидерландского АЗ Алкмар, а днепровский «Днепр-1» будет встречаться в Кошице с кипрским «Аполлоном».

Лига конференций 2022/2023. Группа Е. 4 тур.

«Вадуц» (Лихтенштейн) - «Днепр-1» (Украина) - 1:2.

Растадер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1.

Фоссо, 54 - Танчик, 63, Громов, 70, Рубчинский, 78, Валеф, 90+4, Танчик, 90+5.

«Вадуц»: Бухель - Фер, Изик, Джемаили, Иодис - Гоич - Хаджи (Хаслер, 66), Фоссо (Сасере, 66), Доброс, Джокич (Зуттер, 87) - Растодер (Чичек, 76).

«Днепр-1»: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш - Бабенко (Рубчинський, 76) - Гуцуляк (Громов, 60), Пихаленок (Горбунов, 83), Балули (Танчик, 60), Бланко (Когут, 83) - Довбик.

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния).

Стадион: «Райнпарк» (Вадуц, Лихтенштейн).

ВАДУЦ - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА