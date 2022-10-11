Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу
Молодежные турниры
11 октября 2022, 15:07 | Обновлено 11 октября 2022, 15:31
1407
2

Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу

Юные «горняки» потерпели второе подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА

11 октября 2022, 15:07 | Обновлено 11 октября 2022, 15:31
1407
2
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу
ФК Реал Мадрид

«Шахтер» U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА не сумел взять реванш за разгромное поражение 1:6 от «Реала» недельной давности. «Горняки» снова потерпели разгромное поражение, на этот раз со счетом 0:3.

«Шахтер» U-19 – «Реал» Мадрид U-19 – 0:3
Голы: Паласиос 22, Хименес 55, Герреро 86

Второй матч четвертого тура в группе F между «Селтиком» и «РБ Лейпциг» начнется в 16:00 по Киеву.

Турнирная таблица группы F:

По теме:
Шахтер U-19 – Реал Мадрид U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Андрей ЛУНИН: «Куртуа? Я никому не желаю никаких травм»
Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид U-19 Шахтер - Реал Шахтер Донецк Реал Мадрид
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер без игры, Динамо с крупной победой, Днепр-1 – единоличный лидер
Футбол | 10 октября 2022, 17:33 0
Шахтер без игры, Динамо с крупной победой, Днепр-1 – единоличный лидер
Шахтер без игры, Динамо с крупной победой, Днепр-1 – единоличный лидер

Самые интересные события 6-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Футбол | 11 октября 2022, 12:48 1
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб

Игрок «Динамо» отреагировал на очередные обстрелы соседей

Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Футбол | 10.10.2022, 20:48
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
Футбол | 11.10.2022, 10:59
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
АХМЕТОВ: «Верю, что мы вернемся в освобожденный мирный украинский Донецк»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Так никто в разгроме и не сомневался глядя на уровень игры команд.
Ответить
+1
Злий Глобинець
Головне перемогти Селтік і Лейпциг.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 8
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
ЛОМАЧЕНКО: «Габариты Фьюри не будут иметь значения в бою с Усиком»
09.10.2022, 12:07 7
Бокс
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
Зинченко не сыграет за Арсенал против Ливерпуля
09.10.2022, 17:50 5
Футбол
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
Умер знаменитый вратарь Шахтера, ставший затем членом бандитской «ДНР»
11.10.2022, 04:39
Футбол
Она остановила Свентек. Стала известна победительница турнира в Чехии
Она остановила Свентек. Стала известна победительница турнира в Чехии
09.10.2022, 19:05
Теннис
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
09.10.2022, 11:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности