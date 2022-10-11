Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу

«Шахтер» U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА не сумел взять реванш за разгромное поражение 1:6 от «Реала» недельной давности. «Горняки» снова потерпели разгромное поражение, на этот раз со счетом 0:3.

«Шахтер» U-19 – «Реал» Мадрид U-19 – 0:3

Голы: Паласиос 22, Хименес 55, Герреро 86

Второй матч четвертого тура в группе F между «Селтиком» и «РБ Лейпциг» начнется в 16:00 по Киеву.

Турнирная таблица группы F: