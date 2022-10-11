Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл Реалу
Юные «горняки» потерпели второе подряд поражение в Юношеской лиге УЕФА
«Шахтер» U-19 в четвертом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА не сумел взять реванш за разгромное поражение 1:6 от «Реала» недельной давности. «Горняки» снова потерпели разгромное поражение, на этот раз со счетом 0:3.
«Шахтер» U-19 – «Реал» Мадрид U-19 – 0:3
Голы: Паласиос 22, Хименес 55, Герреро 86
Второй матч четвертого тура в группе F между «Селтиком» и «РБ Лейпциг» начнется в 16:00 по Киеву.
Турнирная таблица группы F:
Матч завершено. «Шахтар» поступився «Реалу» 0:3 у Юнацькій лізі УЄФА.#ШахтарРеал #Shakhtar #UYL pic.twitter.com/15iqRjbW7T— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 11, 2022
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