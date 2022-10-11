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11 октября 2022, 14:51 | Обновлено 11 октября 2022, 15:32
1498
0

Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок четвертого тура Юношеской лиги УЕФА

11 октября 2022, 14:51 | Обновлено 11 октября 2022, 15:32
1498
0
Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Реал Мадрид

Сегодня, 11 октября «Шахтер» U-19 в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА играет с ровесниками из «Реала».

Стартовые составы:

«Шахтер» U-19: Твардовский, Распутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Ющенко, Янович, Погорелый, Сигеев, Пушкарев

«Реал» U-19: Пиньейро – Юссеф, Серрано, Наверос, Хименес, Паласиос Перес, Чема, Анхель, Ланча, Гонсало, Фортуни

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

0:1 – Паласиос, 22-я минута:

0:2 – Хименес, 55-я минута:

0:3 – Герреро, 86-я минута:

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Источник Sport.ua
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