Молодежные турниры11 октября 2022, 14:51 | Обновлено 11 октября 2022, 15:32
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Шахтер U-19 – Реал U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок четвертого тура Юношеской лиги УЕФА
11 октября 2022, 14:51 | Обновлено 11 октября 2022, 15:32
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Сегодня, 11 октября «Шахтер» U-19 в матче четвертого тура Юношеской лиги УЕФА играет с ровесниками из «Реала».
Стартовые составы:
«Шахтер» U-19: Твардовский, Распутько, Савченко, Фарина, Булеза, Лосенко, Ющенко, Янович, Погорелый, Сигеев, Пушкарев
«Реал» U-19: Пиньейро – Юссеф, Серрано, Наверос, Хименес, Паласиос Перес, Чема, Анхель, Ланча, Гонсало, Фортуни
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
0:1 – Паласиос, 22-я минута:
0:2 – Хименес, 55-я минута:
0:3 – Герреро, 86-я минута:
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