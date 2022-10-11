Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Ливерпуля может из-за травмы пропустить чемпионат мира
Англия
11 октября 2022, 04:48 |
37
0

Вингер Ливерпуля может из-за травмы пропустить чемпионат мира

Луис Диас получил травму колена

11 октября 2022, 04:48 |
37
0
Вингер Ливерпуля может из-за травмы пропустить чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас получил травму колена в матче против «Арсенала», который «канониры» выиграли со счетом 3:2.

Сообщается, что из-за травмы Диас рискует пропустить чемпионат мира.

В текущем сезоне Диас сыграл 12 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В поединке против «Арсенала» колумбиец отметился ассистом, а на 42-й минуте был заменен из-за травмы.

По теме:
Арсенал ведет переговоры о продлении контракта с Мартинелли
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Артета не способен управлять большими футболистами»
ВИДЕО. Реакция Артеты и Клоппа на матч Арсенал – Ливерпуль
Луис Диас Ливерпуль Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
Футбол | 10 октября 2022, 14:04 0
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины
ФОТО. Зинченко отреагировал на утренние обстрелы Украины

Хавбек «Арсенала» прокомментировал события в Украине

Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Футбол | 10 октября 2022, 10:50 8
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024

Экспресс-представление соперников сборной Украины от Sport.ua

КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»
Теннис | 10.10.2022, 20:42
КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»
КОЛБ: «Я играю ради моментов, когда есть повод развернуть флаг Украины»
Экс-игрок Зари забил в АПЛ. Ноттингем Форест и Астон Вилла разошлись миром
Футбол | 11.10.2022, 00:10
Экс-игрок Зари забил в АПЛ. Ноттингем Форест и Астон Вилла разошлись миром
Экс-игрок Зари забил в АПЛ. Ноттингем Форест и Астон Вилла разошлись миром
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Футбол | 10.10.2022, 17:35
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
Скандальный гол-фантом в Аргентине. Арбитр поддался на уловку нападающего
09.10.2022, 11:24 4
Футбол
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
10.10.2022, 16:19 2
Теннис
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
09.10.2022, 11:45 5
Футбол
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 13
Футбол
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
Украинский боксер без шансов уступил американцу в США
09.10.2022, 05:05 1
Бокс
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
09.10.2022, 20:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности