Вингер Ливерпуля может из-за травмы пропустить чемпионат мира

Вингер «Ливерпуля» и сборной Колумбии Луис Диас получил травму колена в матче против «Арсенала», который «канониры» выиграли со счетом 3:2.

Сообщается, что из-за травмы Диас рискует пропустить чемпионат мира.

В текущем сезоне Диас сыграл 12 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В поединке против «Арсенала» колумбиец отметился ассистом, а на 42-й минуте был заменен из-за травмы.