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  4. Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене
Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 04:29 |
48
0

Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене

Александр Рыбка остался вне игры

11 октября 2022, 04:29 |
48
0
Голкиперу Металлиста сделали операцию на колене
ФК Металлист. Александр Рыбка

Капитан харьковского «Металлиста» Александр Рыбка в понедельник перенес операцию на мениске правого колена.

Как сообщил главврач команды Александр Окунь, операция прошла успешно. Сейчас Рыбка находится в одной из киевских больниц и скоро его отпустят домой.

Сроки восстановления футболиста будут зависеть от особенностей организма и займут около месяца.

Голкипер получил травму в одном из игровых эпизодов первого тайма матча «Верес» - «Металлист».

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Александр Рыбка Металлист Харьков
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Источник ФК Металлист
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