10.10.2022, FT 0 : 4
Италия10 октября 2022, 23:45 | Обновлено 11 октября 2022, 00:22
43
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Иммобиле поставил точку. Лацио на выезде разгромил Фиорентину
Команда «Лацио» набрала 20 очков и поднялась в топ-3 Серии А
10 октября 2022, 23:45 | Обновлено 11 октября 2022, 00:22
43
0
В матче 9-го тура чемпионата Италии «Лацио» в гостях разгромил «Фиорентину» со счетом 4:0.
В составе римлян забивали Матиас Весино, Маттиа Дзакканьи, Луис Альберто и Чиро Иммобиле.
«Лацио» набрал 20 очков и поднялся в топ-3 Серии А. А у «фиалок» осталось 9 очков, команда занимает 13-ю позицию.
Серия А. 9-й тур, 10 октября
Фиорентина – Лацио – 0:4
Голы: Весино, 11, Дзакканьи, 25, Луис Альберто, 86, Иммобиле, 90.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Альберто (Лацио).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
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