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Лига чемпионов
10 октября 2022, 15:23 | Обновлено 10 октября 2022, 15:24
170
0

Шахтер – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

10 октября 2022, 15:23 | Обновлено 10 октября 2022, 15:24
170
0
Шахтер – Реал. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 11-го октября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 22:00.

Поражение в столице Испании было достаточно прогнозируемым в нынешних реалиях коллектива Игора Йовичевича, поэтому, когда оно все-таки произошло (1:2), никто особо и не удивился. Положение в группе для «горняков» от этого результата серьезно не ухудшилось, однако и не улучшилось в равной степени. Конкуренты подбираются все ближе, поэтому в ответной игре против действующего обладателя Кубка чемпионов придется все же более усердно попытаться зацепиться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Реал». Следите за текстовой трансляцией матча в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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