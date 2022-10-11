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Лига чемпионов
11 октября 2022, 21:55 | Обновлено 11 октября 2022, 23:11
16477
27

Шахтер – Реал – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

11 октября 2022, 21:55 | Обновлено 11 октября 2022, 23:11
16477
27
Шахтер – Реал – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

«Шахтер» – «Реал» - 1:0

Зубков, 46

Конопля, 16

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк.

«Реал»: Лунин – Менди, Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени, Вальверде – Азар, Бензема, Родриго.

Запасные: Лопес, Каньисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас.

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).

Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).

Во вторник, 11-го октября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 22:00.

Поражение в столице Испании было достаточно прогнозируемым в нынешних реалиях коллектива Игора Йовичевича, поэтому, когда оно все-таки произошло (1:2), никто особо и не удивился. Положение в группе для «горняков» от этого результата серьезно не ухудшилось, однако и не улучшилось в равной степени. Конкуренты подбираются все ближе, поэтому в ответной игре против действующего обладателя Кубка чемпионов придется все же более усердно попытаться зацепиться за очки.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Крупная победа Шахтера

4 голоса 4 %

Минимальная победа Шахтера

9 голосов 9 %

Ничья

24 голоса 24 %

Минимальная победа Реала

28 голосов 28 %

Крупная победа Реала

35 голосов 35 %

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 28
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avk2307
Не плохо Шахтер смотрелся. Но минуте на 60-65 выйдет Винисиус, Модрич и Карвахал если так и дальше будет и другая игра будет.Вот там будет интересно, пока скучно. Реалу спасибо за 1 млн. евро для Украины и такой первый тайм. 
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+4
Andrey_1992
ЗУБКОВ!!!
1-0!
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+3
vitaly
Навіщо розігрувати втрьох вільний від воріт, щоб винести...
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+3
IgorDK
Якщо зіграють так само другій тайм то це добре, але є відчуття що всі пристрасті на полі почнуться саме у другому, маю на увазі забиті м'ячі, особливо на останніх хвилинах.
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+2
Gargantua
начали вяленько
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+2
IgorDK
І знову Зубков - неймовірно
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+1
IgorDK
О! Це вже шанс, Зубков браво!
Ответить
+1
ВовикЬ
Добре шахта тримається! А ось в атаці не дуже...
Ответить
+1
vitaly
А що ВАР немає? Формально ж то пенальті
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+1
ВовикЬ
Трибуни неймовірні!!!
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+1
Роман
Траоре ніякий. Постійно втрачає рівновагу, падає. Треба міняти
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0
avk2307
Вышло даже интересней. И кстати я не уверен, что Реал отыграется. Сонные они пока без основы.А смогут ли забить за 35 минут не факт
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0
Gargantua
похоже ничья всех устраивает
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0
lenares85
а Є ссилка ?
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-1
Влад Тараненко
Обіграти пів команди і дати пас в нікуди... Мудрик))
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Почитал кто как голосовал за результат этого матча. Вижу дынамофаны аж трясутся, так им хочется чтобы Шахта проиграла с разгромным счётом. 
Дынамофаны, а карма? Не потому ли ваш клубишко полное днище в ЛЕ, ведь вы постоянно желаете неудачи своим же соотечественникам?
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-3
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KOT
Реалу бы такой пеналь дали 100%
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-3
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