Шахтер Донецк

Шахтер – Реал – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.
«Шахтер» – «Реал» - 1:0
Зубков, 46
Конопля, 16
«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков – Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Л. Тейлор, Кривцов, Сикан, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козик, Петряк.
«Реал»: Лунин – Менди, Рюдигер, Начо, Васкес – Кроос, Чуамени, Вальверде – Азар, Бензема, Родриго.
Запасные: Лопес, Каньисарес, Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Модрич, Ассенсио, Камавинга, Одриосола, Винисиус, Диас.
Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль).
Стадион: им. маршала Юзефа Пилсудского (Варшава, Польша).
Во вторник, 11-го октября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в рамках группы F, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Варшаве (Польша), на поле стадиона им. маршала Юзефа Пилсудского, начало в 22:00.
Поражение в столице Испании было достаточно прогнозируемым в нынешних реалиях коллектива Игора Йовичевича, поэтому, когда оно все-таки произошло (1:2), никто особо и не удивился. Положение в группе для «горняков» от этого результата серьезно не ухудшилось, однако и не улучшилось в равной степени. Конкуренты подбираются все ближе, поэтому в ответной игре против действующего обладателя Кубка чемпионов придется все же более усердно попытаться зацепиться за очки.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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Крупная победа Шахтера
4 голоса 4 %
Минимальная победа Шахтера
9 голосов 9 %
Ничья
24 голоса 24 %
Минимальная победа Реала
28 голосов 28 %
Крупная победа Реала
35 голосов 35 %
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