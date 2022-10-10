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Украина. Премьер лига
10 октября 2022, 11:58 | Обновлено 10 октября 2022, 12:05
66
0

Заря прервала две свои рекордные голевые серии

До матча с «Днепром-1» луганчане забивали 22 матча подряд, а в гостях - 16

10 октября 2022, 11:58 | Обновлено 10 октября 2022, 12:05
66
0
Заря прервала две свои рекордные голевые серии
СК Днепр-1

«Заря», уступив на выезде «Днепру-1» со счетом 0:3, прервала две свои рекордные голевые серии: общую - из 22-х матчей и гостевую - из 16. Последний раз луганчане оставались на «сухом пайке» 25 июля 2021 года - 0:1 дома с «Александрией», а на чужих полях - 21 марта 2021-го - 0:1 с «Колосом».

К слову, более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины, как в общем, так и в гостях, имели только четыре клуба.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

53

Шахтер

28.08.2015

Металлург З (д)

2:0

22.07.2017

Динамо (д)

0:1

34

Шахтер

02.10.2011

Заря (д)

4:1

11.11.2012

Арсенал (г)

0:2

29

Динамо

16.04.2005

Ворскла (д)

1:0

11.03.2006

Ворскла (д)

0:0

29

Динамо

11.11.2007

Шахтер (д)

2:1

16.11.2008

Шахтер (г)

0:1

28

Черноморец

10.03.1995

Карпаты (д)

2:1

05.11.1995

ЦСКА-Борисфен (г)

0:1

28

Динамо

30.11.2008

Днепр (д)

2:1

29.11.2009

Металлург З (г)

0:0

28

Металлист

11.11.2012

Карпаты (д)

2:1

20.10.2013

Черноморец (д)

0:0

28

Шахтер

24.11.2012

Говерла (д)

5:1

01.11.2013

Волынь (г)

0:2

23

Динамо

07.06.1994

Металлист (д)

2:0

14.03.1995

Таврия (г)

0:0

22

Металлург Д

21.04.2002

Закарпатье (д)

1:1

09.11.2002

Ворскла (г)

0:0

22

Динамо

10.05.2006

Шахтер (д)

2:2

06.04.2007

Металлург Д (д)

0:0

22

Заря

02.08.2021

Ингулец (г)

5:1

09.10.2022

Днепр-1 (г)

0:3

Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

34

Шахтер

09.05.2015

Говерла

7:3

17.09.2017

Черноморец

0:0

28

Динамо

25.02.2018

Верес

1:3

10.11.2019

Шахтер

0:1

20

Днепр-1

28.06.2020

Мариуполь

1:2

11.09.2021

Шахтер

0:2

19

Динамо

25.04.2005

Металлург Д

2:1

06.05.2006

Таврия

0:0

19

Динамо

11.08.2007

Металлург З

1:0

16.11.2008

Шахтер

0:1

19

Металлист

29.07.2011

Волынь

3:0

03.11.2012

Днепр

0:2

17

Шахтер

15.10.2011

Таврия

3:1

17.11.2012

Арсенал

0:2

16

Динамо

29.07.2006

Металлург З

5:0

01.08.2007

Черноморец

0:0

16

Заря

03.04.2021

Рух

2:0

09.10.2022

Днепр-1

0:3
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Источник Sport.ua
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