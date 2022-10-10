Заря прервала две свои рекордные голевые серии
До матча с «Днепром-1» луганчане забивали 22 матча подряд, а в гостях - 16
«Заря», уступив на выезде «Днепру-1» со счетом 0:3, прервала две свои рекордные голевые серии: общую - из 22-х матчей и гостевую - из 16. Последний раз луганчане оставались на «сухом пайке» 25 июля 2021 года - 0:1 дома с «Александрией», а на чужих полях - 21 марта 2021-го - 0:1 с «Колосом».
К слову, более продолжительные забивные серии в чемпионатах Украины, как в общем, так и в гостях, имели только четыре клуба.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
53
|
Шахтер
|
28.08.2015
|
Металлург З (д)
|
2:0
|
22.07.2017
|
Динамо (д)
|
0:1
|
34
|
Шахтер
|
02.10.2011
|
Заря (д)
|
4:1
|
11.11.2012
|
Арсенал (г)
|
0:2
|
29
|
Динамо
|
16.04.2005
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
11.03.2006
|
Ворскла (д)
|
0:0
|
29
|
Динамо
|
11.11.2007
|
Шахтер (д)
|
2:1
|
16.11.2008
|
Шахтер (г)
|
0:1
|
28
|
Черноморец
|
10.03.1995
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
05.11.1995
|
ЦСКА-Борисфен (г)
|
0:1
|
28
|
Динамо
|
30.11.2008
|
Днепр (д)
|
2:1
|
29.11.2009
|
Металлург З (г)
|
0:0
|
28
|
Металлист
|
11.11.2012
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
20.10.2013
|
Черноморец (д)
|
0:0
|
28
|
Шахтер
|
24.11.2012
|
Говерла (д)
|
5:1
|
01.11.2013
|
Волынь (г)
|
0:2
|
23
|
Динамо
|
07.06.1994
|
Металлист (д)
|
2:0
|
14.03.1995
|
Таврия (г)
|
0:0
|
22
|
Металлург Д
|
21.04.2002
|
Закарпатье (д)
|
1:1
|
09.11.2002
|
Ворскла (г)
|
0:0
|
22
|
Динамо
|
10.05.2006
|
Шахтер (д)
|
2:2
|
06.04.2007
|
Металлург Д (д)
|
0:0
|
22
|
Заря
|
02.08.2021
|
Ингулец (г)
|
5:1
|
09.10.2022
|
Днепр-1 (г)
|
0:3
Самые продолжительные гостевые голевые серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
34
|
Шахтер
|
09.05.2015
|
Говерла
|
7:3
|
17.09.2017
|
Черноморец
|
0:0
|
28
|
Динамо
|
25.02.2018
|
Верес
|
1:3
|
10.11.2019
|
Шахтер
|
0:1
|
20
|
Днепр-1
|
28.06.2020
|
Мариуполь
|
1:2
|
11.09.2021
|
Шахтер
|
0:2
|
19
|
Динамо
|
25.04.2005
|
Металлург Д
|
2:1
|
06.05.2006
|
Таврия
|
0:0
|
19
|
Динамо
|
11.08.2007
|
Металлург З
|
1:0
|
16.11.2008
|
Шахтер
|
0:1
|
19
|
Металлист
|
29.07.2011
|
Волынь
|
3:0
|
03.11.2012
|
Днепр
|
0:2
|
17
|
Шахтер
|
15.10.2011
|
Таврия
|
3:1
|
17.11.2012
|
Арсенал
|
0:2
|
16
|
Динамо
|
29.07.2006
|
Металлург З
|
5:0
|
01.08.2007
|
Черноморец
|
0:0
|
16
|
Заря
|
03.04.2021
|
Рух
|
2:0
|
09.10.2022
|
Днепр-1
|
0:3
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