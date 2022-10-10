Максим ЖИЧИКОВ: «Думаю, что все нам удастся с Александрией»

29-летний Максим Жичиков поделился ожиданиями от матча 6-го тура УПЛ с «Александрией», который состоится в понедельник, 10 октября. Напомним, к игре харьковчане подходят, занимая 9-ю позицию в турнирной таблице, у «Александрии» 7-е место.

– Максим, так вышло по календарю, что между матчами с «Колосом» и «Александрией» 10 дней. Не слишком ли много?

– Я думаю, что не много. Хорошо отдохнули, было два выходных, затем собрались и провели восемь полноценных тренировочных дней. Я думаю, что все хорошо подготовились и готовы к матчу.

– Удалось ли составить впечатление об «Александрии»? Что представляет собой команда, за счет чего можно одержать победу над ней?

– Команда хорошая, там очень хорошие футболисты. Я думаю, что нам тренерский штаб подскажет, как лучше подготовиться к этой игре тактически и думаю, что все нам удастся.

– «Колос» – это была команда, которую «Металлист 1925» не мог победить в официальных матчах раньше. В новом сезоне это удалось поначалу на сборах и сейчас в сезоне. С «Александрией» такая же история. В прошлом сезоне два поражения, но этим летом уже побеждали. Можно сказать, что подобрали рецепт, как справиться с этой командой?

– Когда-то все происходит впервые. Я думаю, что мы очень хорошо к ним подготовились и провели очень хорошую игру.

– Победа над «Колосом» позволила закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Если удастся победить и «Александрию», можно подняться на четвертое, а то и третье место в турнирной таблице. Есть ли разговоры об этом в команде, между ребятами? Не давят ли такие мысли?

– Думаю, что игрокам любой команды хочется как можно выше подняться в турнирной таблице. А там будем стараться и прилагать все усилия для этого.

– В целом, с каким настроением команда подходит к игре против «Александрии»?

– Все в хорошем настроении, ждут игры. Думаю, что все нам удастся.