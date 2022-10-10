Украина. Вторая лига10 октября 2022, 04:20 |
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Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 10 октября в 14:00
10 октября 2022, 04:20 |
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В понедельник, 10 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и киевский «Рубикон».
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