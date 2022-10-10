Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Васт
10.10.2022 14:00 - : -
Рубикон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 октября 2022, 04:20 |
7
0

Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 10 октября в 14:00

10 октября 2022, 04:20 |
7
0
Васт – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В понедельник, 10 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют николаевский «Васт» и киевский «Рубикон».

По теме:
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «В день игры отказался от телефона и телевизора»
Днепр-1 захватил лидерство. Турнирная таблица УПЛ после 6 туров
ШАРАН: «Селезнев пока не готов, чтобы усилить нашу команду. Вес не в норме»
смотреть онлайн Рубикон Киев Васт Николаев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше Эль-Класико
Футбол | 10 октября 2022, 00:27 0
ВИДЕО. Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше Эль-Класико
ВИДЕО. Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше Эль-Класико

«Барса» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09 октября 2022, 10:45 0
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма

Звездного португальца сватают в МЛС

Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Футбол | 09.10.2022, 20:11
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Футбол | 09.10.2022, 13:35
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Футбол | 09.10.2022, 14:55
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
09.10.2022, 11:45 3
Футбол
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
09.10.2022, 07:05 10
Война
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 3
Футбол
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:35
Футбол
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
Ферстаппен выиграл дождевую гонку в Японии. Макс - чемпион!
09.10.2022, 11:28 6
Авто/мото
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности