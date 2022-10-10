Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше будет Эль-Класико
«Барса» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу
В матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Сельту» со счетом 1:0.
Единственный гол для каталонцев на 17-й минуте забил Педри.
«Барселона» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу (по 22 очка).
В следующем туре «Реал» и «Барса» сыграют Эль-Класико в Мадриде 16 октября.
Лига 1. 8-й тур, 9 октября
Барселона – Сельта – 1:0
Гол: Педри, 17.
Барселона: тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски, Рафинья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фати, 63).
Сельта: Марчесин, Мальо (Мингеса, 90), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 84), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Солари, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).
Предупреждения: Альба, 71, Бускетс, 85 – Нуньес, 61, Айду, 70, Оскар Родригес, 71, Аспас, 90.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Педри, 17 мин.
События матча
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