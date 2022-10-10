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Чемпионат Испании
Барселона
09.10.2022, FT 1 : 0
Сельта
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Испания
10 октября 2022, 00:27 | Обновлено 10 октября 2022, 00:55
66
0

Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше будет Эль-Класико

«Барса» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу

10 октября 2022, 00:27 | Обновлено 10 октября 2022, 00:55
66
0
Барселона обыграла Сельту за счет гола Педри. Дальше будет Эль-Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

В матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Сельту» со счетом 1:0.

Единственный гол для каталонцев на 17-й минуте забил Педри.

«Барселона» набрала 22 очка и вместе с «Реалом» возглавляет турнирную таблицу (по 22 очка).

В следующем туре «Реал» и «Барса» сыграют Эль-Класико в Мадриде 16 октября.

Лига 1. 8-й тур, 9 октября

Барселона – Сельта – 1:0

Гол: Педри, 17.

Барселона: тер Штеген, Бальде (Серджи Роберто, 77), Пике, Алонсо, Альба (Эрик Гарсия, 86), Бускетс, Педри (де Йонг, 63), Гави, Левандовски, Рафинья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фати, 63).

Сельта: Марчесин, Мальо (Мингеса, 90), Нуньес, Айду, Галан, Серви (Пасиенсия, 84), Оскар Родригес, Бельтран, Вейга (Солари, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).

Предупреждения: Альба, 71, Бускетс, 85 – Нуньес, 61, Айду, 70, Оскар Родригес, 71, Аспас, 90.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Педри, 17 мин.

События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Педри (Барселона).
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Источник Sport.ua
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