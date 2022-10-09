В понедельник, 10 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало встречи в 15:00.

«Александрия» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Металлист 1925», за которой следите здесь.