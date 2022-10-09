Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 19:55 | Обновлено 09 октября 2022, 20:51
167
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 19:55 | Обновлено 09 октября 2022, 20:51
167
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
ФК Металлист 1925

В понедельник, 10 октября, состоится матч 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Ивано-Франковска Анастасия Романюк. Начало встречи в 15:00.

«Александрия» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» - «Металлист 1925», за которой следите здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Юрий ВЕРНИДУБ: «Виноват один, а желтую дают другому»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Александрия - Металлист 1925 Металлист 1925 где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Футбол | 08 октября 2022, 20:39 20
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком

В парижском клубе наверняка найдутся деньги, чтобы удовлетворить запросы «Шахтера»

ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
Футбол | 09 октября 2022, 11:45 2
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову
ВИДЕО. Гол на все времена. 23 года назад Шевченко забил Филимонову

Нападающий сборной Украины принес «сине-желтым» ничью в матче с россией (1:1)

Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Футбол | 09.10.2022, 16:42
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Легенда мадридского Реала совершил каминг-аут, но потом дал заднюю
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09.10.2022, 10:45
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
Футбол | 09.10.2022, 19:23
ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
ВИДЕО. Группа смерти для Украины на Евро-2024: Италия и Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
08.10.2022, 17:45 7
Теннис
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
У бульбаша крыша поехала. Беларусь пошла на Украину с обвинениями
09.10.2022, 10:07 1
Война
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности