Этот поединок будет закрывать 6-й тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги. На киевском стадионе «Олимпийский» сыграют «Александрия» и «Металлист 1925».

Александрия

Подопечные Юрия Гуры в пяти предыдущих матчах набрали 10 очков и сейчас занимают четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-Лиге. А единственное поражение в нынешнем чемпионате «Александрия» потерпела от другого харьковского «Металлиста», но без приставки «1925» 1:3.

С возвращением в строй всех ранее травмированных, у александрийцев достаточно мощно выглядит средняя линия, в которой действуют уже достаточно опытные игроки, такие как Калитвинцев, Рыбалка, Ковалец, Третьяков, Кожушко, Авагимян, Д.Костышин, а также молодой В.Волошин. Поэтому для наставников команды будет важно выбрать правильный и оптимальный состав на игру.

А вот с нападением есть определенные проблемы. Чистых форвардов у «Александрии» в заявке совсем немного, так что приходится использовать на этой позиции кого-то из числа полузащитников. Пока это в определенной степени срабатывало, тем более, что из 7 голов 3 вообще забили защитники. Но далее играть без нападающих будет непросто.

Металлист 1925

В предыдущем туре харьковчане, оказавшись в меньшинстве в середине первого тайма, тем не менее, сумели добиться уверенной победы над «Колосом» со счетом 2:0. Кстати, та игра тоже проходила на НСК «Олимпийский», где «Металлисту 1925» теперь предстоит встретиться с «Александрией».

Следует также обратить внимание на то, что уже три матча из пяти в новом чемпионате подопечные Валерия Кривенцова сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Так что оборона – это одна из сильных сторон харьковчан.

И еще. Перед матчем с «Колосом» стало известно, что в «Металлист 1925» в качестве тренера юношеской команды вернулся Эдмар. И вот уже видны плюсы его возвращения. Явно не без участия Эдмара на прошедшей неделе официальное соглашение с харьковским клубом подписал молодой 18-летний бразильский полузащитник Леонардо Казаес. Остается только посмотреть его в деле и оценить, насколько он в состоянии уже в таком юном возрасте помочь своим новым партнерам.

Статистика матчей

«Александрия» и «Металлист 1925» в сезоне 2021-2022 годов впервые встречались друг с другом. Причем сперва это было в Харькове 26 октября в поединке 1/8 финала Кубка Украины. Тогда убедительную победу одержали гости со счетом 5:2. У победителей дважды отличился Мустафаев, по одному голу забили Копына, Кирюханцев и Устименко. У харьковчан авторами голов стали Крыськив и Ременюк. А через десять дней уже в Александрии соперники сыграли свой дебютный матч в рамках украинской Премьер-Лиги. И снова выиграли александрийские футболисты, только теперь со счетом 2:0. Голы забили Кирюханцев и Дубра. Был еще один контрольный поединок в межсезонье нынешним летом. В той игре победили харьковчане 2:1. У них отличились Курило и Зубков, а у проигравших Третьяков.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Дячук, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка, Калитвинцев, Ковалец, Третьяков, Кожушко

«Металлист 1925»: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Рудавский, Мартынюк, Габелок, Ткачук, Бычек, Ременюк, Борячук

Прогноз на противостояние:

Обе команды в предыдущем туре добились побед и, наверняка, постараются продолжить свои беспроигрышные серии, чтобы остаться в верхней части турнирной таблицы украинской Премьер-Лиги. Предположим, что здесь будет ничья 1:1.

10 октября, понедельник