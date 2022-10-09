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  4. Динамо – Рух. Названы стартовые составы команды
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 16:08 |
340
1

Динамо – Рух. Названы стартовые составы команды

Матч начнется в 17:00

09 октября 2022, 16:08 |
340
1
Динамо – Рух. Названы стартовые составы команды
ФК Динамо Киев

«Динамо» в матче 6-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха». Матч состоится 9 октября, начало в 17:00. Киевляне имеют 6 пунктов, а у львовской команды 4 очка.

Стартовые составы:

«Динамо»: Бойко – Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Беседин.

«Рух»: Панькив – Довгий, Слюсар, Дидык, Роман, Сапуга, Б. Бойчук, Лях, Таллес, Соломон-Отабор, Климчук.

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Источник Sport.ua
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