Динамо – Рух. Названы стартовые составы команды

«Динамо» в матче 6-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха». Матч состоится 9 октября, начало в 17:00. Киевляне имеют 6 пунктов, а у львовской команды 4 очка.

Стартовые составы:

«Динамо»: Бойко – Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Беседин.

«Рух»: Панькив – Довгий, Слюсар, Дидык, Роман, Сапуга, Б. Бойчук, Лях, Таллес, Соломон-Отабор, Климчук.