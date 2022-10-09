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Днепр-1
09.10.2022, FT 3 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 15:24 | Обновлено 09 октября 2022, 15:40
1524
0

Днепр-1 – Заря – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 6-го тура УПЛ

09 октября 2022, 15:24 | Обновлено 09 октября 2022, 15:40
1524
0
Днепр-1 – Заря – 3:0. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

9 октября состоялся матч 6-го тура чемпионата Украины между «Днепром-1» и «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Днепр-1» – «Заря» – 3:0.

Голы: Довбик, 29, 59, 75.

Первый гол Довбика

Второй гол Довбика

Третий гол Довбика

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
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Источник ТСН
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