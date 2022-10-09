Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро-2024: как Украине попасть в Германию?
Чемпионат Европы
09 октября 2022, 14:14 | Обновлено 09 октября 2022, 14:27
0
0

Евро-2024: как Украине попасть в Германию?

Украинская сборная узнала соперников по отбору на чемпионат Европы 2024 года

09 октября 2022, 14:14 | Обновлено 09 октября 2022, 14:27
0
0
Евро-2024: как Украине попасть в Германию?
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Напомним, волею жребия украинская команда попала в группу С. Ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Как известно, всего имеется 10 групп квалификационного этапа. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть Евро-2024 напрямую. Обладатели трех последних путевок в финальную часть турнира определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций сезона-2022/2023, которые не получили путевку в финал через отборочный турнир напрямую.

По теме:
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Текстовая трансляция
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу жеребьевка Евро-2024 УЕФА чемпионат Европы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Футбол | 09 октября 2022, 11:59 0
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи
Турецкий форвард, которого сватали в Динамо, обвинил СМИ во лжи

Сердар Дурсун заявил, что нацелен бороться за место в составе «Фенербахче» и победу в чемпионате

КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
Футбол | 09 октября 2022, 09:47 1
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»
КАПЛИЕНКО: «Ложился спать перед игрой с ощущением, что завтра забью»

Защитник «Металлиста» – о победе над «Вересом» (2:1)

Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Футбол | 08.10.2022, 19:40
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Футбол | 08.10.2022, 23:54
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Лунин не пропустил, Реал выиграл и лидирует в Ла Лиге
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Футбол | 09.10.2022, 06:00
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Подарочек путину, Холанда не остановить, где окажется Мудрик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 5
Война
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
08.10.2022, 07:15 22
Война
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
08.10.2022, 07:00 51
Футбол
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
Жена Усика – о Крымском мосту: «Ждала этих новостей с первого дня»
08.10.2022, 11:10 2
Война
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
ВИДЕО. Ракетная атака орков. В Запорожье разрушены дома, погибло 17 человек
09.10.2022, 07:05 6
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности