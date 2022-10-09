Евро-2024: как Украине попасть в Германию?

Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.

Напомним, волею жребия украинская команда попала в группу С. Ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.

Как известно, всего имеется 10 групп квалификационного этапа. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть Евро-2024 напрямую. Обладатели трех последних путевок в финальную часть турнира определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.

Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций сезона-2022/2023, которые не получили путевку в финал через отборочный турнир напрямую.