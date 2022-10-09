Евро-2024: как Украине попасть в Германию?
Украинская сборная узнала соперников по отбору на чемпионат Европы 2024 года
Состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2024.
Напомним, волею жребия украинская команда попала в группу С. Ее соперниками стали сборные Италии, Англии, Северной Македонии и Мальты.
Как известно, всего имеется 10 групп квалификационного этапа. Победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть Евро-2024 напрямую. Обладатели трех последних путевок в финальную часть турнира определятся в стыковых матчах, которые будут сыграны в марте 2024 года.
Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций сезона-2022/2023, которые не получили путевку в финал через отборочный турнир напрямую.
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