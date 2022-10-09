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09 октября 2022, 13:06 | Обновлено 09 октября 2022, 13:18
55
0

ВИДЕО. Как ударный нападающий. Автогол-курьез в чемпионате Экватора

Защитник оказался неожиданным в действиях для своего голкипера

09 октября 2022, 13:06 | Обновлено 09 октября 2022, 13:18
55
0
ВИДЕО. Как ударный нападающий. Автогол-курьез в чемпионате Экватора
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче эквадорской Серии А «Макара» – «9 октября» (3:1) случился курьезный автогол.

При счете 1:1 футболист «Макары» выполнил дальний удар по воротам гостей. Мяч ударился о каркас, и вылетел в поле – там его очень неудачно головой принял защитник команды «9 октября» Дарвин Торрес. Вместо скидки голкиперу у уругвайца получился эффектный автогол парашютом.

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Источник Sport.ua
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