ВИДЕО. Как ударный нападающий. Автогол-курьез в чемпионате Экватора

В матче эквадорской Серии А «Макара» – «9 октября» (3:1) случился курьезный автогол.

При счете 1:1 футболист «Макары» выполнил дальний удар по воротам гостей. Мяч ударился о каркас, и вылетел в поле – там его очень неудачно головой принял защитник команды «9 октября» Дарвин Торрес. Вместо скидки голкиперу у уругвайца получился эффектный автогол парашютом.