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Чемпионат Германии
Боруссия Д
08.10.2022, FT 2 : 2
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
08 октября 2022, 23:07 |
247
0

Боруссия Д - Бавария - 2:2. Яркая ничья с голом на 95 минуте. Обзор матча

Фрагменты матча Бундеслиги

08 октября 2022, 23:07 |
247
0
Боруссия Д - Бавария - 2:2. Яркая ничья с голом на 95 минуте. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Германии «Бавария» выигрывала у «Боруссии» Дортмунд 2:0, однако упустила победу. Хозяева спаслись благодаря голу на 95-й минуте.

Обе команды набрали по 16 очков и делят 3-е место.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Боруссия Д).
90’
Кингсли Коман (Бавария) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
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Боруссия Дортмунд Бавария чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Бавария
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Источник Sport.ua
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