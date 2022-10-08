08.10.2022, FT 2 : 2
Германия08 октября 2022, 23:07 |
247
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Боруссия Д - Бавария - 2:2. Яркая ничья с голом на 95 минуте. Обзор матча
Фрагменты матча Бундеслиги
08 октября 2022, 23:07 |
247
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В матче чемпионата Германии «Бавария» выигрывала у «Боруссии» Дортмунд 2:0, однако упустила победу. Хозяева спаслись благодаря голу на 95-й минуте.
Обе команды набрали по 16 очков и делят 3-е место.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Модест (Боруссия Д).
90’
Кингсли Коман (Бавария) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
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