Кривбасс – Минай. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 9 октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет с закарпатским «МИнаем». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В 5-м туре криворожский клуб сыграл вничью 2:2 в гостевом матче с луганской «Зарей». Этим результатом «Кривбасс» закрыл поражение от «Вереса» (0:1). «Минай» туром ранее проиграл 0:1 киевскому «Динамо», а до этого проиграл с аналогичным результатом «Львову».

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 15 место, имея 2 очка, а у «Миная» 12 позиция и 4 пункта.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Минай», за которой можно следить здесь.