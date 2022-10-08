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Чемпионат Украины
Кривбасс
09.10.2022 15:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 22:21 | Обновлено 08 октября 2022, 22:33
61
0

Кривбасс – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2022, 22:21 | Обновлено 08 октября 2022, 22:33
61
0
Кривбасс – Минай. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 9 октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет с закарпатским «МИнаем». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Кривбасс – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В 5-м туре криворожский клуб сыграл вничью 2:2 в гостевом матче с луганской «Зарей». Этим результатом «Кривбасс» закрыл поражение от «Вереса» (0:1). «Минай» туром ранее проиграл 0:1 киевскому «Динамо», а до этого проиграл с аналогичным результатом «Львову».

В таблице УПЛ «Кривбасс» занимает 15 место, имея 2 очка, а у «Миная» 12 позиция и 4 пункта.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Минай», за которой можно следить здесь.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Минай Кривбасс - Минай
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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