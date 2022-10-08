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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 16:47 | Обновлено 08 октября 2022, 16:50
327
2

Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2022, 16:47 | Обновлено 08 октября 2022, 16:50
327
2
Динамо Киев – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 9-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Подопечные Мирчи Луческу в очередной раз проиграли в текущем сезоне, когда посреди недели не устояли на поле французского «Ренна» в рамках Лиги Европы УЕФА (1:2). Этим результатом «бело-синие» в очередной раз огорчили собственных фанатов, однако теперь они ненадолго возвращаются в Украину ради того, чтобы сыграть против «Руха» перед очередным вояжем в Европу. Сейчас львовяне находятся на два очка позади столичного коллектива и имеют все шансы стать третьим клубом из западной части страны, которых таки сумеют обыграть киевляне. Впрочем, «Заря» (1:3) и «Верес» (2:2) также рассчитывали на максимум очков в играх против «желто-черных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух». Следите за текстовой трансляцией матча в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух текстовая трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
матч будет очень тяжелый.
Рух выставит автобус, а автобус для ДК это всегда проблема.
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kadaad
Конкуренты за десятую строчку в таблице встретятся лицом к лицу! Будет эпическая битва!
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