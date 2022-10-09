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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 16:58 | Обновлено 09 октября 2022, 18:38
15895
81

Динамо Киев – Рух – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 16:58 | Обновлено 09 октября 2022, 18:38
15895
81
Динамо Киев – Рух – 2:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» - 2:0

Буяльский, 43, 60

Тымчик, 56 – Роман, 14, Довгий, 37

«Динамо» Киев: Бойко (Нещерет, 54) – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков.

Запасные: Попов, Бурда, Перрис, Андриевский, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Дубинчак, Кендзера.

«Рух»: Панькив – Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук – Климчук.

Запасные: Герета, Карабин, Рунич, Холод, Слюбик, Федор, Китела, Пидгурский.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В воскресенье, 9-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Подопечные Мирчи Луческу в очередной раз проиграли в текущем сезоне, когда посреди недели не устояли на поле французского «Ренна» в рамках Лиги Европы УЕФА (1:2). Этим результатом «бело-синие» в очередной раз огорчили собственных фанатов, однако теперь они ненадолго возвращаются в Украину ради того, чтобы сыграть против «Руха» перед очередным вояжем в Европу. Сейчас львовяне находятся на два очка позади столичного коллектива и имеют все шансы стать третьим клубом из западной части страны, которых таки сумеют обыграть киевляне. Впрочем, «Заря» (1:3) и «Верес» (2:2) также рассчитывали на максимум очков в играх против «желто-черных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух». Следите за текстовой трансляцией матча в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух текстовая трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 81
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FunnyCat_____
кстати интересно, а почему все команды играют, а Шахтер отдыхает ?
У нас вроде 3 команды в ЕК играет 
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+4
Показать Скрыть 6 ответов
FunnyCat_____
Модно уже Ваната выпускать, его бы и со старта выпускать не мешало, но я так понимаю у Беседина какие то внефутбольные факторы влияют на основу 
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+4
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Viacheslav
Вболіваю за Динамо
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+4
avk2307
Беседин приугловых опять дважды потерял опонента.
Неужели ему не говорят об этом?
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+4
kirya178
Я не розумію навіщо ставити в основу цю колоду Беседіна
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
Юрик 13
Що за ганьба? Зайшов подивитись трансляцію на офіційний сайт. І там по замовченню стоїть російська мова і трансляція називається "Динамо - Движение". Ви там взагалі того, чи що?
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+3
Miroslav1981
Попов мабуть надовго присяде на лавку, після своїх косяків з Ренном…Тимчик набагато продуктивніше грає за поляка…Кабаев видно приходив до ДК за протекцією Луческу… хотілось побачити новачків, та і Діалло звісно
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+2
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Gargantua
ну тут гол сделал Циганков, вскрыв свой фланг
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+2
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avk2307
Буяльский вернулся Там где надо оказывается
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+2
vicktor5891
Что за новая фишка с забросами в штрафную? 🤷‍♂️На кого? Мы же не в 3 нападающих играем.Плюс Беседин у нас столба играет в основном и располагается не на острие,а ближе к центру. Расчет на то, что вратарь испугается и забьет сам себе? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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+2
Webracer
Динамо не знає, що робити в атаці. Це ж не з голкіпером перепасовуватися весь матч в своєму штрафному.
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+2
Gargantua
матч будет очень тяжелый.
Рух выставит автобус, а автобус для ДК это всегда проблема.
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+2
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Gargantua
какой острый пас отдал Беседин... на форварда Руха.
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+1
AK.228
Паньків паньків
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+1
Veter
Признаю Панькива мацапурой матча   
Кабаев и Цыганков должны научиться попадать в рамку
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+1
Gargantua
Панькив для Руха это конечно явно ослабляющий фактор. В каждом матче чудит.
При чем у них же был Бандура, достаточно надежный кипер. Но Кучук предпочел нестабильного Панькива. 
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+1
Gargantua
можно еще предположить 0 - 0 после первого тайма
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+1
Показать Скрыть 6 ответов
Veter
Показывали бы пока Арсенал - Ливерпуль до окончания тревоги
 
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Це вже другий раз таке за 6 турів? Чи третій?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
ну вот 2 - 0 ведут, соперник даже не огрызается, чего не дать поиграть новичкам или молодым?
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0
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