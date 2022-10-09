Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» - 1:0

Буяльский, 43

Роман, 14, Довгий, 37

«Динамо» Киев: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Кабаев, Беседин, Цыганков.

Запасные: Нещерет, Попов, Бурда, Перрис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Дубинчак, Кендзера.

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Б. Бойчук – Климчук.

Запасные: Герета, Карабин, Притула, Рунич, Мысык, Холод, Слюбик, Федор, Китела, Пидгурский.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В воскресенье, 9-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Подопечные Мирчи Луческу в очередной раз проиграли в текущем сезоне, когда посреди недели не устояли на поле французского «Ренна» в рамках Лиги Европы УЕФА (1:2). Этим результатом «бело-синие» в очередной раз огорчили собственных фанатов, однако теперь они ненадолго возвращаются в Украину ради того, чтобы сыграть против «Руха» перед очередным вояжем в Европу. Сейчас львовяне находятся на два очка позади столичного коллектива и имеют все шансы стать третьим клубом из западной части страны, которых таки сумеют обыграть киевляне. Впрочем, «Заря» (1:3) и «Верес» (2:2) также рассчитывали на максимум очков в играх против «желто-черных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух». Следите за текстовой трансляцией матча в украинской версии сайта.