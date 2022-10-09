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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 16:58 | Обновлено 09 октября 2022, 17:49
5824
54

Динамо Киев – Рух – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 16:58 | Обновлено 09 октября 2022, 17:49
5824
54
Динамо Киев – Рух – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» - 1:0

Буяльский, 43

Роман, 14, Довгий, 37

«Динамо» Киев: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тимчик – Шепелев, Сидорчук, Буяльский – Кабаев, Беседин, Цыганков.

Запасные: Нещерет, Попов, Бурда, Перрис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Лонвейк, Дубинчак, Кендзера.

«Рух»: Панькив – Лях, Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий – Соломон-Отабор, Таллес, Б. Бойчук – Климчук.

Запасные: Герета, Карабин, Притула, Рунич, Мысык, Холод, Слюбик, Федор, Китела, Пидгурский.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В воскресенье, 9-го октября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и львовский «Рух». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 17:00.

Подопечные Мирчи Луческу в очередной раз проиграли в текущем сезоне, когда посреди недели не устояли на поле французского «Ренна» в рамках Лиги Европы УЕФА (1:2). Этим результатом «бело-синие» в очередной раз огорчили собственных фанатов, однако теперь они ненадолго возвращаются в Украину ради того, чтобы сыграть против «Руха» перед очередным вояжем в Европу. Сейчас львовяне находятся на два очка позади столичного коллектива и имеют все шансы стать третьим клубом из западной части страны, которых таки сумеют обыграть киевляне. Впрочем, «Заря» (1:3) и «Верес» (2:2) также рассчитывали на максимум очков в играх против «желто-черных».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Рух». Следите за текстовой трансляцией матча в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 54
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avk2307
Беседин приугловых опять дважды потерял опонента.
Неужели ему не говорят об этом?
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+4
kirya178
Я не розумію навіщо ставити в основу цю колоду Беседіна
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+4
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
Рівень футболу впав…. Гра двох команд я у відомій присказці 
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+3
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AK.228
Паньків паньків
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+2
Юрик 13
Що за ганьба? Зайшов подивитись трансляцію на офіційний сайт. І там по замовченню стоїть російська мова і трансляція називається "Динамо - Движение". Ви там взагалі того, чи що?
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+2
vicktor5891
Что за новая фишка с забросами в штрафную? 🤷‍♂️На кого? Мы же не в 3 нападающих играем.Плюс Беседин у нас столба играет в основном и располагается не на острие,а ближе к центру. Расчет на то, что вратарь испугается и забьет сам себе? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
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+2
Webracer
Динамо не знає, що робити в атаці. Це ж не з голкіпером перепасовуватися весь матч в своєму штрафному.
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+2
Gargantua
матч будет очень тяжелый.
Рух выставит автобус, а автобус для ДК это всегда проблема.
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+2
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FunnyCat_____
кстати интересно, а почему все команды играют, а Шахтер отдыхает ?
У нас вроде 3 команды в ЕК играет 
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+1
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FunnyCat_____
Модно уже Ваната выпускать, его бы и со старта выпускать не мешало, но я так понимаю у Беседина какие то внефутбольные факторы влияют на основу 
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+1
Veter
Признаю Панькива мацапурой матча   
Кабаев и Цыганков должны научиться попадать в рамку
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+1
Gargantua
Панькив для Руха это конечно явно ослабляющий фактор. В каждом матче чудит.
При чем у них же был Бандура, достаточно надежный кипер. Но Кучук предпочел нестабильного Панькива. 
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+1
Gargantua
можно еще предположить 0 - 0 после первого тайма
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+1
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AK.228
Таллес заб'є
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+1
FunnyCat_____
Надеюсь у Бойко не кресты не дай Бог
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0
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lenares85
Беседин для чемпионгата якраз топ , як Голанд. Всі команди від захисту він фактурний голеодор.Для евро слабоватий
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0
Gargantua
неужели связки порвал?  остаться без резервного кипера... похоже таки щось пороблено.
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0
avk2307
Буяльский и Цыганков пока только забивают.
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0
Viacheslav
Вболіваю за Динамо
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0
avk2307
Еще один момент интересный.
У Динамо при угловом в штрафной 4 человека против 7-8 игроков Руха.
Я не понимаю за счет чего стандарт реализовать? На добивании?
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0
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