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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
08.10.2022 13:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
08 октября 2022, 12:50 |
22
0

Нива Бузовая – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 8 октября в 13:00

08 октября 2022, 12:50 |
22
0
Нива Бузовая – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 8 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором «Нива Бузовая» примет «Ниву» из Винницы. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Источник Sport.ua
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