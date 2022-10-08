08.10.2022 13:00 - : -
Украина. Вторая лига08 октября 2022, 12:50 |
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Нива Бузовая – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 8 октября в 13:00
08 октября 2022, 12:50 |
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В субботу, 8 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором «Нива Бузовая» примет «Ниву» из Винницы. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
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