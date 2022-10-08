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08 октября 2022, 12:19 | Обновлено 08 октября 2022, 12:20
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0

Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка десятого тура Английской Премьер-лиги

08 октября 2022, 12:19 | Обновлено 08 октября 2022, 12:20
103
0
Арсенал – Ливерпуль. Текстовая трансляция матча
arsenal.com

В воскресенье, 9 октября, состоится встреча десятого тура чемпионата Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Канониры» отлично начали сезон в АПЛ и на данный момент занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко в восьми поединках. Накануне команда выиграла столичное дерби у «Тоттенхэма» (3:1) и полна решимости продолжать чемпионскую гонку в таком же стиле. У «Ливерпуля», как и у «Арсенала», только одно поражение в сезоне (примечательно, что обе команды уступили «Манчестер Юнайтед»), но при этом только 2 победы в семи матчах. Так что «красным» нужно срочно набирать очки, если они рассчитывают бороться за титул.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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