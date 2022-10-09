Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ливерпуль – 1:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
Чемпионат Англии
Арсенал
45+ 1 : 1
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 октября 2022, 18:33 | Обновлено 09 октября 2022, 19:16
1966
2

Арсенал – Ливерпуль – 1:1. Текстовая трансляция матча. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка десятого тура Английской Премьер-лиги

09 октября 2022, 18:33 | Обновлено 09 октября 2022, 19:16
1966
2
Арсенал – Ливерпуль – 1:1. Текстовая трансляция матча. LIVE
arsenal.com

В воскресенье, 9 октября, состоится встреча десятого тура чемпионата Англии, в которой лондонский «Арсенал» примет «Ливерпуль». Матч пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», начало в 18:30.

«Канониры» отлично начали сезон в АПЛ и на данный момент занимают первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко в восьми поединках. Накануне команда выиграла столичное дерби у «Тоттенхэма» (3:1) и полна решимости продолжать чемпионскую гонку в таком же стиле. У «Ливерпуля», как и у «Арсенала», только одно поражение в сезоне (примечательно, что обе команды уступили «Манчестер Юнайтед»), но при этом только 2 победы в семи матчах. Так что «красным» нужно срочно набирать очки, если они рассчитывают бороться за титул.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль», за которой можно следить здесь.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вест Хэм переиграл Фулхэм, Кристал Пэлас нанес поражение Лидсу
Эвертон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу текстовая трансляция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Теннис | 08 октября 2022, 17:45 7
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича

Даниил Медведев проиграл второй сет и не смог продолжить игру

Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Футбол | 08 октября 2022, 18:30 0
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика

Максим Кучерявый провел первые 62 минуты за «Сент-Джонстон»

Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Футбол | 09.10.2022, 12:55
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
Жеребьевка отбора Евро-2024. Соперники Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
Футбол | 09.10.2022, 12:40
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс
Футбол | 09.10.2022, 16:56
Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс
Минай в большинстве не смог обыграть Кривбасс
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
очень интересная игра.
Арсенал должен победить и доказать что не зря на первом месте
Ответить
0
Veter
На 1-й минуте!!!  1:0
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
43-летний экс-биатлонист покончил жизнь самоубийством
07.10.2022, 16:37 1
Биатлон
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 1
Бокс
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы
07.10.2022, 16:32
Киберспорт
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
Роман ЗОЗУЛЯ: «С днем рождения, мудак»
08.10.2022, 15:51 6
Война
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
ФОТО. Легионер Днепра-1 угодил в скандальную историю из-за 20 тысяч евро
08.10.2022, 11:17 5
Футбол
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
07.10.2022, 16:46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности