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  4. Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
06 октября 2022, 20:17 | Обновлено 06 октября 2022, 21:15
1239
0

Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций

06 октября 2022, 20:17 | Обновлено 06 октября 2022, 21:15
1239
0
Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)
СК Днепр-1

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.

ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.

ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.

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Днепр-1 Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц Артем Довбик Фабио Фер видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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