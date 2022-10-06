Лига конференций06 октября 2022, 20:17 | Обновлено 06 октября 2022, 21:15
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Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги конференций
06 октября 2022, 20:17 | Обновлено 06 октября 2022, 21:15
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6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.
ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.
ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.
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