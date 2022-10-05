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Лига конференций
Днепр-1
06.10.2022 19:45 - : -
Вадуц
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Лига конференций
05 октября 2022, 14:39 | Обновлено 05 октября 2022, 14:40
55
0

Днепр-1 – Вадуц. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА

05 октября 2022, 14:39 | Обновлено 05 октября 2022, 14:40
55
0
Днепр-1 – Вадуц. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В четверг, 6-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и лихтенштейнский «Вадуц». Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 19:45.

Коллектив Александра Кучера все еще сохраняет приличные шансы даже на победу в квартете Лиги конференций УЕФА, однако без шести очков по итогу матче против представителей Лихтенштейна, которые играют в чемпионате Швейцарии, этот результат недостижим. Результат прошлой игры против кипрского «Аполлона» (3:1), позиция аутсайдера у соперников, а также четыре добытых ранее украинскими футболистами очка дают нам надежды на прекрасные перспективы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Вадуц». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Днепр-1 Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц текстовая трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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