В четверг, 6-го октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА в рамках группы E, в котором сразятся днепровский «Днепр-1» и лихтенштейнский «Вадуц». Матч пройдет в Кошице (Словакия), на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало в 19:45.

Коллектив Александра Кучера все еще сохраняет приличные шансы даже на победу в квартете Лиги конференций УЕФА, однако без шести очков по итогу матче против представителей Лихтенштейна, которые играют в чемпионате Швейцарии, этот результат недостижим. Результат прошлой игры против кипрского «Аполлона» (3:1), позиция аутсайдера у соперников, а также четыре добытых ранее украинскими футболистами очка дают нам надежды на прекрасные перспективы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Вадуц». За ходом матча можно следить по этой ссылке.