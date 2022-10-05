Цифры не врут. Доказана провальная игра Барселоны с Интером
Команда Хави в 3-м туре Лиги чемпионов проиграла в Милане (0:1)
В гостевом поединке 3-го тура Лиги чемпионов «Барселона» в Милане проиграла местному «Интеру» со счетом 0:1.
В поединке на «Джузеппе Меацца», он же – «Сан-Сиро», подопечные Хави нанесли 7 ударов по воротам хозяев поля, дважды попали в створ. Оба этих показателя – худшие для «сине-гранатовых» в текущем сезоне во всех турнирах.
Ко всему прочему, показатель xG «Барселоны» составил 0,5. Это также худший результат этого сезона для каталонского клуба.
Впрочем, команда Хави владела мячом 72% времени.
В таблице группы «Барселона» занимает 3 место с 3 очками. Лидирует «Бавария», у которой 9 очков. У «Интера» 6 пунктов и вторая позиция. Замыкает квартет «Виктория Пльзень», не имеющая набранных баллов.
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