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Лига чемпионов
05 октября 2022, 01:29 | Обновлено 05 октября 2022, 01:57
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0

Интер – Барселона – 1:0 Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 01:29 | Обновлено 05 октября 2022, 01:57
99
0
Интер – Барселона – 1:0 Как забил Хакан Чалханоглу. Видео гола и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов. В центральной встрече тура итальянский «Интер» обыграл испанскую «Барселону» со счетом 1:0.

Единственный гол для нерадзурри забил Хакан Чалханоглу перед перерывом.

«Интер» вышел на второе место в группе C (6 очков), где лидирует «Бавария» (9 баллов). У «Барселоны» осталось 3 очка, и команда Хави рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Интер (Италия) – Барселона (Италия) – 1:0

Гол: Хакан Чалханоглу, 45+2.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Хакан Чалханоглу, 45+2 мин.

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
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Барселона Интер Милан Хакан Чалханоглу Лига чемпионов Интер - Барселона видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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