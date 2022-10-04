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Англия
04 октября 2022, 21:35 | Обновлено 04 октября 2022, 21:36
303
0

ВИДЕО. Игроки Челси в шоке от рейтингов в карточках FIFA

«Пенсионеры» недовольны своими оценками

04 октября 2022, 21:35 | Обновлено 04 октября 2022, 21:36
303
0
ВИДЕО. Игроки Челси в шоке от рейтингов в карточках FIFA

Футболисты лондонского «Челси» узнали свои рейтинги в FIFA 23, и не стали сдерживать эмоции. У большинства они вызвали смех на грани шокового возмущения. Как следствие, многие тут же выбросили свои карточки.

Напомним, ранее главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился настроем на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Миланом».

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Источник Sport.ua
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