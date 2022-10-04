ВИДЕО. Игроки Челси в шоке от рейтингов в карточках FIFA

Футболисты лондонского «Челси» узнали свои рейтинги в FIFA 23, и не стали сдерживать эмоции. У большинства они вызвали смех на грани шокового возмущения. Как следствие, многие тут же выбросили свои карточки.

Напомним, ранее главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился настроем на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Миланом».