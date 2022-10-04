Англия04 октября 2022, 21:35 | Обновлено 04 октября 2022, 21:36
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ВИДЕО. Игроки Челси в шоке от рейтингов в карточках FIFA
«Пенсионеры» недовольны своими оценками
04 октября 2022, 21:35 | Обновлено 04 октября 2022, 21:36
303
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Футболисты лондонского «Челси» узнали свои рейтинги в FIFA 23, и не стали сдерживать эмоции. У большинства они вызвали смех на грани шокового возмущения. Как следствие, многие тут же выбросили свои карточки.
Напомним, ранее главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился настроем на предстоящий матч Лиги чемпионов с «Миланом».
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