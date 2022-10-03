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  4. Победа на тай-брейке. Овчаренко пробился в основу челлендежера в Италии
ATP
03 октября 2022, 15:54 | Обновлено 03 октября 2022, 16:01
159
0

Победа на тай-брейке. Овчаренко пробился в основу челлендежера в Италии

Александр выиграл у немца Лукаса Герха в трех сетах на решающем тай-брейке

03 октября 2022, 15:54 | Обновлено 03 октября 2022, 16:01
159
0
Победа на тай-брейке. Овчаренко пробился в основу челлендежера в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 436) вышел в основную сетку челленджера в итальянской Парме.

В финальном раунде квалификации украинец обыграл немца Лукаса Герха (ATP 308) в трех сетах.

Матч длился чуть больше двух часов. В третьем сете Александр отыграл брейк и забрал матч на решающем тай-брейке 3-го сета.

Его соперник в основной сетке соревнований станет известен позже.

🏆 АТР челленджер. Парма (Италия). Грунт. Квалификация

Александр Овчаренко (Украина) [9] – Лукас Герх (Германия) [3] – 6:3, 1:6, 7:6 (7:5)

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Александр Овчаренко Лукас Герх ATP Парма
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Источник Sport.ua
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