Цифры и факты. Важнейшие события 5–го тура УПЛ

Главные события 5–го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» 3–й раз подряд берет верх над «Металлистом» (мячи 19–2).

Оранжево–черные забивают желто–синим в общем 24 игры кряду, а в гостях – во всех 20.

Дончане наносят 8–й разгром харьковчанам.

«Шахтер» празднует в общем 4–ю викторию подряд (мячи 10–2), а на чужих полях – 6–ю (мячи 15–3).

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 20 матчей (+17=3), а гостевая – 11 (+9=2).

Даниил Сикан, проведший 50–й поединок в рядах отечественных клубов (ЧУ – 44, КУ – 2, СК – 1, ЕК – 3), забивает 10–й мяч в украинской карьере (ЧУ – 9, СУ – 1).

«Металлист» терпит 40–е крупное поражение в УПЛ.

Общая безвыигрышная серия желто–синих в баталиях с оранжево–черными достигает 10 игр (=3–7), а домашняя – 20 (=6–14).

Сейв Александра Рыбки прерывает результативную пенальтийскую серию «Шахтера» из 9 ударов.

«Днепр–1» берет верх над «Львовом» в общем 7–й раз подряд (мячи 21–8), а в гостях – во всех 5 (мячи 13–3).

Днепряне поднимают планку двух личных достижений, отпраздновав в общем 10–ю викторию кряду (мячи 30–2), а на чужих полях – 5–ю (мячи 13–11).

Обновляют сине–бело–голубые и еще четыре клубных рекорда, продлив общую безничейную серию до 21–го матча (+17–4) и гостевую – до 10 (+7–3), а также общую сухую – до 528 минут и гостевую – до 348.

Подопечные Александра Кучера не уходят с поля без гола 10 игр кряду.

Алексей Гуцуляк становится автором 10–го дубля «Днепра–1» в элитном дивизионе, в том числе 3–го в поединках со «Львовом». При этом первый его гол оказывается 20–м для днепрян в баталиях с львовянами.

3–й раз поражает ворота «Львова» Артем Довбик.

«Львов» проводит 60–й безголевой матч в УПЛ, а «Днепр–1» – 10–й сухой в гостях.

«Динамо» побеждает «Минай» во всех 5 встречах в чемпионатах Украины (мячи 12–0), а подопечные Мирчи Луческу команды Владимира Шарана – во всех 7 (мячи 17–5).

Динамовцы первыми достигают 1000–очкового рубежа на чужих полях.

Киевляне продлевают свою голевую гостевую серию до 11 игр.

Виктор Цыганков, 3–й раз поразивший ворота «Миная», забивает 95–й мяч в карьере (ЧУ – 72, КУ – 4, ЕК – 12, СУ – 7).



ФК Динамо. Хаким Пэррис

Ямайский вингер Хаким Пэррис становится игроком 74–й страны дальнего зарубежья, в том числе 7–й из Северной и Центральной Америки, чьи представители выступали в украинских чемпионатах.

Сухая серия Дениса Бойко достигает 541–й минуты.

Три личных антирекорда обновляет «Минай», который обходится дома без побед 11 матчей подряд (=6–5) и пропускает в общем 13 игр кряду, а на своем поле – 7.

Владимир Шаран становится 5–м тренером, чьи команды потерпели 90 поражений в чемпионатах Украины.

«Заря» прерывает свою рекордную 8–матчевую домашнюю победную серию.

Луганчане не знают поражений в родных стенах 10 игр кряду (+8=2).

Черно–бело–красные забивают в общем 22 матча подряд, обновляя клубное достижение, а на своем поле – 11.

Игорь Кирюханцев становится автором 2–го дубля «Зари» в поединках с «Кривбассом». При этом второй его гол оказывается 20–м для луганчан в баталиях с криворожцами.

Алексей Хобленко, забив 30–й мяч своей команды в матчах с «Зарей», прерывает безголевую серию бело–красно–черных на 382–й минуте.

Первую викторию на посту главного тренера «Ворсклы» празднует Виктор Скрипник.

Две поправки в таблицу личных антирекордов вносит «Ингулец», потерпевший на своем поле 3–е поражение подряд (мячи 2–5) и продливший домашнюю безничейную серию до 6 игр (+1–5).

Подопечные Сергея Лавриненко проводят 20–й безголевой матч в элитном дивизионе.

Красно–желтые пропускают 10 игр кряду.

«Колос» завершает две свои рекордные серии: беспроигрышную – из 9 матчей (+7=2) и голевую – из 10. Последний раз ковалевцы уступали соперникам 7 ноября 2021 года – 1:3 в родных стенах с «Шахтером», а не забивали – 31 октября 2021–го – 0:1 дома со «Львовом».

20–й поединок в УПЛ во главе «Руха» проводит Леонид Кучук (+5=7–8, 21–25).

10–ю викторию на тренерском посту в чемпионатах Украины празднует Юрий Гура.

Кирилл Ковалец становится автором 50–го гола джокеров «Александрии» в элитном дивизионе.

«Черноморец» пропускает на своем поле 11 игр кряду.

Дмитрий Непогодов становится «обладателем» 70–й красной карточки голкиперов в истории УПЛ.



УПЛ

100–й матч в чемпионатах Украины проводит Алексей Хобленко («Кривбасс»), 1–й – Зиги Бадибанга («Черноморец»), Иван Дибанго («Кривбасс»), Максим Дячук («Александрия»), Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис (оба – «Динамо»), Максим Сасовский («Львов») и Владислав Сидоренко («Ингулец»).

В 4–м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Игорь Кирюханцев («Заря»), Егор Назарина («Шахтер»), Игорь Чайковский («Металлист») и Владлен Юрченко («Ворскла»), в 3–м – Денис Антюх, Евгений Шахов (оба – «Заря») и Роман Пидкивка во 2–м – Андрей Кухарук (оба – «Ингулец») и Артур Микитишин («Кривбасс»).

20–й мяч в УПЛ забивает Алексей Гуцуляк, 5–й – Игорь Кирюханцев и Таллес, 1–й – Алекс Чидомере (во 2–й игре), Роман Дидык, Назар Волошин (оба – в 5–й) и Невен Джурасек (в 22–й).

В 3–й команде элиты открывает голевой счет Игорь Кирюханцев («Заря»), во 2–й – Александр Зубков («Шахтер»), Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин (оба – «Металлист 1925») и Денис Мирошниченко («Александрия»).

1–й хет–трик в украинских чемпионатах делает Даниил Сикан (в 44–м матче).

3–й дубль оформляет Алексей Гуцуляк, 1–й – Игорь Кирюханцев (в 84–й игре).

75–й сухой матч в УПЛ проводит Денис Бойко, 20–й – Дмитрий Ризнык.

5–й одиннадцатиметровый из 5 реализовывает Алексей Хобленко.

3–ю пенальтийскую дуэль из 8 выигрывает Александр Рыбка.

2–ю красную карточку в карьере зарабатывают Максим Грысьо и Игорь Пердута, 1–ю – Дмитрий Капинус (в 4–й игре) и Дмитрий Непогодов (в 77–й).

70–й матч в элитном дивизионе проводит арбитр Игорь Пасхал, 30–й – Владимир Новохатний.

10–й раз назначает пенальти в ворота гостей Юрий Иванов.