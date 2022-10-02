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WTA
02 октября 2022, 16:36 | Обновлено 02 октября 2022, 16:41
71
0

Крейчикова – чемпионка турнира серии WТА 500 в Таллинне

Чешская теннисистка триумфовала в эстонской столице

02 октября 2022, 16:36 | Обновлено 02 октября 2022, 16:41
71
0
Крейчикова – чемпионка турнира серии WТА 500 в Таллинне
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

27-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова переиграла эстонку Анетт Контавейт в финале турнира в Таллине. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Таллин. WТА 500. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия, 7) – Анетт Контавейт (Эстония, 1) – 6:2, 6:3

В активе Крейчиковой теперь четыре титула под эгидой WTA в одиночном разряде, включая победу на «Ролан Гаррос» 2021 года.

Чешка является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в парном разряде.

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Барбора Крейчикова WTA Таллинн
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Источник Sport.ua
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