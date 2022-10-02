Крейчикова – чемпионка турнира серии WТА 500 в Таллинне

27-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова переиграла эстонку Анетт Контавейт в финале турнира в Таллине. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

Таллин. WТА 500. Финал

Барбора Крейчикова (Чехия, 7) – Анетт Контавейт (Эстония, 1) – 6:2, 6:3

В активе Крейчиковой теперь четыре титула под эгидой WTA в одиночном разряде, включая победу на «Ролан Гаррос» 2021 года.

Чешка является олимпийской чемпионкой Игр в Токио в парном разряде.