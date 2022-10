ВИДЕО. Великолепный удар. Соболь уложил красоту со штрафного

В матче чемпионата Бельгии «Брюгге» - «Мехелен» классный удар со штрафного удался защитнику сборной Украины Эдуарду Соболю.

Игрок уложил красоту с 26 метров и сделал счет 2:0 в пользу хозяев.



Beauty of a free kick from Sobol tonight for Club Brugge!



Anything Messi can do, Eduard can do better 😅🎯⚽️👌 pic.twitter.com/SQPDh5A5Jk