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WTA
01 октября 2022, 20:28 |
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Определились финалистки турнира серии WTA 500 в Эстонии

Контавейт и Крейчикова разыграют трофей

01 октября 2022, 20:28 |
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Определились финалистки турнира серии WTA 500 в Эстонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Крейчикова и Контавейт

Сегодня, 1 октября, завершились полуфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Таллинне (Эстония).

Первая сеяная турнира Анетт Контавей (Эстония, WTA 4) в двух сетах обыграла свою соотечественницу Кайю Канепи (WTA 37) со счетом 6:4, 6:4.

Анетт вышла в свой 16 финал в карьере и поборется за второй трофей в сезоне.

В другом полуфинальном матче Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 27) в марафонском матче обыграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 14) в трех сетах за 3 часа и 22 минуты со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2.

Для Барборы это будет второй финал в сезоне и первый финал на харде в помещении в карьере.

Отметим, что в 1/8 финала этого турнира Барбора обыграла украинку Марту Костюк.

WTA Таллинн. Хард в помещении. Полуфиналы

Анетт Контавейт [2] – Кайя Канепи6:4, 6:4

Барбора Крейчикова [7] – Белинда Бенчич [2] – 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2

Крейчикова и Контавейт дважды играли друг против друга. Счет в личных встречах 1:1.

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Барбора Крейчикова Анетт Контавейт WTA Таллинн Кайя Канепи Белинда Бенчич
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Источник Sport.ua
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