Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом

Украинский футбольный клуб «Динамо» Киев расторг контракт с бельгийским форвардом Ибрагимом Каргбо.

Сообщается, что сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию.

Каргбо выступал за «Динамо» с января 2020 года. Трижды отдавался в аренду. Сейчас он выступает за клуб из Кипра «Катокописас».

За киевлян бельгиец провел всего 2 игры в УПЛ и один матч в Кубке Украины.

Следующий матч киевляне проведут 2 октября против «Миная» в пятом туре УПЛ.