Украина. Премьер лига01 октября 2022, 18:33 |
1335
1
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию
01 октября 2022, 18:33 |
1335
1
Украинский футбольный клуб «Динамо» Киев расторг контракт с бельгийским форвардом Ибрагимом Каргбо.
Сообщается, что сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию.
Каргбо выступал за «Динамо» с января 2020 года. Трижды отдавался в аренду. Сейчас он выступает за клуб из Кипра «Катокописас».
За киевлян бельгиец провел всего 2 игры в УПЛ и один матч в Кубке Украины.
Следующий матч киевляне проведут 2 октября против «Миная» в пятом туре УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 01 октября 2022, 12:19 5
Позиция президента НОК Украины в отношении к стране-террористу не изменилась
Футбол | 01 октября 2022, 13:15 0
Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги
Футбол | 01.10.2022, 14:14
Футбол | 01.10.2022, 09:24
Футбол | 30.09.2022, 22:35
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
якби не тяжка травма на першому ж зборі, міг би і заграти
сразу видно креатура селюка
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.09.2022, 17:27 36
30.09.2022, 19:03 1
30.09.2022, 00:05 1
Баскетбол
29.09.2022, 18:26 46
29.09.2022, 19:04 11
01.10.2022, 11:00 6
30.09.2022, 16:35 10