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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 18:33 |
1335
1

Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом

Сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию

01 октября 2022, 18:33 |
1335
1
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

Украинский футбольный клуб «Динамо» Киев расторг контракт с бельгийским форвардом Ибрагимом Каргбо.

Сообщается, что сотрудничество прекратилось по обоюдному согласию.

Каргбо выступал за «Динамо» с января 2020 года. Трижды отдавался в аренду. Сейчас он выступает за клуб из Кипра «Катокописас».

За киевлян бельгиец провел всего 2 игры в УПЛ и один матч в Кубке Украины.

Следующий матч киевляне проведут 2 октября против «Миная» в пятом туре УПЛ.

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Ибрагим Каргбо Динамо Киев расторжение контракта
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Alex51
якби не тяжка травма на першому ж зборі, міг би і заграти
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Alex86 1
сразу видно креатура селюка
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