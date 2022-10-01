Новый лидер. Днепр-1 возглавил таблицу УПЛ благодаря победе над Львовом
Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 5-й тур.
«Львов» – «Днепр-1» - 0:3
Довбик, 40, Гуцуляк, 45, 78
Амаш, 46, Бусько, 75 – Бланко, 74
Грисьо, 73 (грубый фол)
«Львов»: Пономаренко – Вовкун (Р. Михайлив, 66), Муравский, Крушинский – Бусько, Бойко (Никитюк, 62), Васильев, Мильченко, Гриша – Бугай (Сасовский, 87), Ныч.
«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 61) – Бланко (Балули, 80), Пихаленок (Громов, 69), Гуцуляк (Танчик, 79) – Довбик (Когут, 70).
Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).
Стадион: «СКИФ» (Львов).
Удары (в створ): 6 (3) – 11 (4)
Угловые: 3 – 2.
ЛЬВОВ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 15°C
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