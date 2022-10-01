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Чемпионат Украины
Львов
01.10.2022, FT 0 : 3
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
01 октября 2022, 17:15 | Обновлено 01 октября 2022, 17:41
831
6

Новый лидер. Днепр-1 возглавил таблицу УПЛ благодаря победе над Львовом

Матч был приостановлен из-за воздушной тревоги

01 октября 2022, 17:15 | Обновлено 01 октября 2022, 17:41
831
6
Новый лидер. Днепр-1 возглавил таблицу УПЛ благодаря победе над Львовом
СК Днепр-1

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Львов» – «Днепр-1» - 0:3

Довбик, 40, Гуцуляк, 45, 78

Амаш, 46, Бусько, 75 – Бланко, 74

Грисьо, 73 (грубый фол)

«Львов»: Пономаренко – Вовкун (Р. Михайлив, 66), Муравский, Крушинский – Бусько, Бойко (Никитюк, 62), Васильев, Мильченко, Гриша – Бугай (Сасовский, 87), Ныч.

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк – Бабенко, Рубчинский (Горбунов, 61) – Бланко (Балули, 80), Пихаленок (Громов, 69), Гуцуляк (Танчик, 79) – Довбик (Когут, 70).

Арбитр: Денис Шурман (Киевская обл.).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 6 (3) – 11 (4)
Угловые: 3 – 2.

ЛЬВОВ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Львов - Днепр-1 отчеты
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 6
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Veter
Днепр-1 и был лидером по потерянным очкам.))
А теперь ещё наверное установил рекорд УПЛ в стартовых матчах, если не по очкам, то по РМ - 100%.
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+4
anacreon
Схоже, що грати кваліфіукацію ЛЧ в наступному році буде Дніпро. Бо в Динамо конкретний спад.
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0
Показать Скрыть 3 ответа
vovei
Мои армейские друзья поймут. Я всегда болел за днепр,но сейчас не могу за него болеть. И не только потому,что он в желтой форме.
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-2
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