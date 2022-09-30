Сборная УКРАИНЫ30 сентября 2022, 22:35 |
2045
0
Сборную Украину временно может возглавить помощник Реброва
Висенте Гомес рассматривается на кандидатуру главного тренера национальной команды
30 сентября 2022, 22:35 |
2045
0
Сборную Украины временно может возглавить Висенте Гомес.
Сейчас испанец Висенте Гомес работает помощником Реброва в «Аль-Айне».
УАФ рассматривает эту кандидатуру как временную, на короткий период. Главным кандидатом является Сергей Ребров. Именно Гомес и будет работать со сборной Украины до истечения контракта Реброва с «Аль-Айном».
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