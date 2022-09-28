Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций в группе В1 между сборными Украины и Шотландии.

Украинская сборная сыграла вничью, что не позволило ей пробиться в Лигу А.

По окончанию матча спортивный ресурс WhoScored выставил оценки игрокам.

Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Шотландии Крэйг Гордон. Он получил 7,3 балла.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал также вратарь – Андрей Лунин с оценкой в 7,1 балл. Хуже всего из стартового состава отыграли Артем Довбик (6,3), Андрей Ярмоленко (6,4) и Илья Забарный (6,4).

На счету Лунина 1 сейв, 2 перехвата навесов, 34 касания мяча, 21 точный пас из 26 (81%), 1 выигранная верховая дуэль и 1 вынос мяча.