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  4. Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших
Лига наций
28 сентября 2022, 01:15 |
568
0

Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших

Андрей Лунин – лучший в составе сборной Украины по версии WhoScored

28 сентября 2022, 01:15 |
568
0
Стали известны оценки за матч Украина – Шотландия. Ярмоленко один из худших
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций в группе В1 между сборными Украины и Шотландии.

Украинская сборная сыграла вничью, что не позволило ей пробиться в Лигу А.

По окончанию матча спортивный ресурс WhoScored выставил оценки игрокам.

Лучшим игроком матча стал вратарь сборной Шотландии Крэйг Гордон. Он получил 7,3 балла.

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал также вратарь – Андрей Лунин с оценкой в 7,1 балл. Хуже всего из стартового состава отыграли Артем Довбик (6,3), Андрей Ярмоленко (6,4) и Илья Забарный (6,4).

На счету Лунина 1 сейв, 2 перехвата навесов, 34 касания мяча, 21 точный пас из 26 (81%), 1 выигранная верховая дуэль и 1 вынос мяча.

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Источник WhoScored.com
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