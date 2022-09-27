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Лига наций
27 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:33
2236
0

Украина – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций

27 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:33
2236
0
Украина – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября в 21:45 сборная Украины проводит в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев.

Украина – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Источник Sport.ua
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