Лига наций27 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:33
2236
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Украина – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча последнего 6-го тура Лиги наций
27 сентября 2022, 22:23 | Обновлено 27 сентября 2022, 22:33
2236
0
27 сентября в 21:45 сборная Украины проводит в польском Кракове домашний матч последнего 6-го тура Лиги наций против национальной команды Шотландии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель матча выиграет группу и повысится в классе в Лигу A. Ничья устраивает шотландцев.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина – Шотландия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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