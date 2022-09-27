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Молодежные турниры
27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:13
804
1

Решающий матч. Ротань определил состав на игру против Словакии

Трубин, Сирота и Судаков на поле

27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:13
804
1
Решающий матч. Ротань определил состав на игру против Словакии
uaf.ua

В 18:30 стартует ответный матч плей-офф за выход на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии. Победитель выйдет в финальную часть чемпионата Европы.

Первый матч Словакия выиграла 3:2.

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Сирота, Драмбаев, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Сикан, Вьюнник

В запасе: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Очеретько, Ярмолюк, Ванат, Кухаревич

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Источник Sport.ua
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Veter
Главное что бы Трубину опять не забили 3 и тогда надежда есть.
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