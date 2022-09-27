Молодежные турниры27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:13
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Решающий матч. Ротань определил состав на игру против Словакии
Трубин, Сирота и Судаков на поле
27 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 27 сентября 2022, 17:13
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В 18:30 стартует ответный матч плей-офф за выход на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии. Победитель выйдет в финальную часть чемпионата Европы.
Первый матч Словакия выиграла 3:2.
Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Сирота, Драмбаев, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Сикан, Вьюнник
В запасе: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Очеретько, Ярмолюк, Ванат, Кухаревич
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Главное что бы Трубину опять не забили 3 и тогда надежда есть.
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