Решающий матч. Ротань определил состав на игру против Словакии

В 18:30 стартует ответный матч плей-офф за выход на Евро-2023 U-21 между молодежными сборными Украины и Словакии. Победитель выйдет в финальную часть чемпионата Европы.

Первый матч Словакия выиграла 3:2.

Украина: Трубин, Сыч, Таловеров, Сирота, Драмбаев, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Сикан, Вьюнник

В запасе: Фесюн, Боль, Желизко, Бражко, Назаренко, Очеретько, Ярмолюк, Ванат, Кухаревич