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Лига чемпионов
27 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:16
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Влазния – Ворскла-Харьков-2. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА

27 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 27 сентября 2022, 15:16
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Влазния – Ворскла-Харьков-2. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В среду, 28-го сентября, состоится ответный поединок финала плей-офф квалификации женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся албанская «Влазния» и полтавская «Ворскла-Харьков-2». Матч пройдет в Шкодере (Албания), на поле стадиона «Лоро Боричи», начало в 17:00.

Потенциальные представительницы Украины в основном раунде женской Лиги чемпионов УЕФА проделали уже достаточно долгий путь к заветной цели через противостояния против грузинской «Гурии» (5:0) и казахстанского «Шимкента» (2:0), однако рискуют споткнуться о прочный албанский коллектив. В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому ответная встреча фактически начнется для обеих сторон с чистого лица, но наши футболистки при этом потеряют даже номинальный статус домашнего коллектива.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Влазния» – «Ворскла-Харьков-2». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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