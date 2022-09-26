Лига наций26 сентября 2022, 17:29 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:36
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Где смотреть матч Лиги наций Украина – Шотландия
Поединок состоится в Кракове, 27 сентября
26 сентября 2022, 17:29 | Обновлено 26 сентября 2022, 17:36
987
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Во вторник, 27 сентября, в польском Кракове состоится заключительный поединок Лиги наций в группе B1, в котором сборная Украины примет Шотландию. Поединок состоится на стадионе «Краковия». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Украина – Шотландия. Прогноз и анонс на поединок Лиги наций
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».
- Все самые яркие моменты матча Украина – Шотландия доступны в режиме Live в нашем Telegram.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.
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