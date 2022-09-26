Во вторник, 27 сентября, в польском Кракове состоится заключительный поединок Лиги наций в группе B1, в котором сборная Украины примет Шотландию. Поединок состоится на стадионе «Краковия». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Шотландия. Прогноз и анонс на поединок Лиги наций

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с на телеканалах ICTV, «Интер», «1+1» и «Суспільне».

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Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Шотландия.